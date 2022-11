Mitä ovat niin sanotut katujengit, joiden takia julkisuudessa pelotellaan jopa "Ruotsin tiestä"? – Tilannetta ei pidä liioitella, mutta ei vähätelläkään, sanoo Helsingin poliisin rikosylitarkastaja

Helsingin poliisin mukaan ensimmäiset havainnot katujengeistä tehtiin viime vuonna, kun vakava väkivalta niiden välillä alkoi. Poliisin mukaan kyse on noin parikymppisten, pääosin maahanmuuttajataustaisten miesten muodostamista löyhistä, mutta suhteellisen pysyvistä ryhmistä. Osalla ryhmiin kuuluvista on poliisin mukaan jo huomattavaa rikostaustaa, osalla vähemmän. Poliisin mukaan katujengejä on lähinnä pääkaupunkiseudulla.