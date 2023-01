Monet eduskuntapuolueet ovat ilmoittaneet, etteivät halua perussuomalaisten kanssa hallitukseen – valtio-opin professori: uutta suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa

– Tuskin perussuomalaisten ja kokoomuksen hallitukseen vihreät ja vasemmisto olisivat tulossa. RKP on ehkä se kysymysmerkki, sillä heidän kantansa ei ole niin yksiselitteinen. Heillä on ollut yleensä halukkuutta ja kykyä toimia erilaisissa koalitioissa. Lisäksi RKP:n sisällä on enemmän heterogeenisyyttä siinä, kuinka arvoliberaaleja he ovat, Grönlund sanoo.