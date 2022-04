Monet epävakaan persoonallisuushäiriön oireet ovat yleisiä teini-ikäisillä ja nuorilla aikuisilla

Joskus epävakaa persoonallisuushäiriö tunnistetaan vasta yli kolmenkymmenen vuoden iässä, kun huomataan, että potilaalla on ehtinyt olla elämänsä aikana monenlaisia ongelmia. Häiriö on voinut jäädä myös esimerkiksi syömishäiriön, masennuksen tai ahdistuksen taustalta tunnistamatta. Tyypillistä on opintojen keskenjääminen, työttömyys tai työuran katkonaisuus.