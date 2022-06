Monet todistusvalintaan liittyvät huolet ovat tuoreen tutkimuksen mukaan olleet aiheettomia – kehitettävää ja tutkittavaa on kuitenkin edelleen paljon

– Uudistus on onnistunut ainakin siinä tavoitteessa, että vastikään toiselta asteelta valmistuneiden hakijoiden osuus valituista on kasvanut. Uudistus siis johti siihen, että ihan näillä nuoremmilla hakijoilla välivuosien määrä on jonkin verran pienentynyt, koska he siirtyvät enemmän toiselta asteelta kolmannelle asteelle, sanoo VATT:n (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus) tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen.