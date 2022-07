Moni lapsista seksuaalisesti kiinnostunut hakee itse apua, koska ei halua toteuttaa mieltymyksiään – tukipalvelun tulevaisuus on nyt vaakalaudalla, kun rahoitus loppuu

Seksuaalisesti ja romanttisesti lapsista kiinnostuneille ihmisille tarkoitetun tukipalvelun tulevaisuus on vaakalaudalla. Hankkeella on rahoitus vuoden loppuun, eikä jatkosta ole tietoa. Anonyymi matalan kynnyksen palvelu Serie on käytännössä ainoa laatuaan, ja pelkona on, että jatkossa omasta seksuaalisuudestaan huolestuneet jäävät tyhjän päälle.