Mosambikin presidentti vierailulle Suomeen – tutustuu muun muassa suomalaiseen koulutusjärjestelmään

Torstaina Nyusin ohjelmassa on Business Finlandin seminaari, jossa aiheena on Mosambikin ja Suomen yritysmahdollisuudet. Nyusi tutustuu myös suomalaisiin yrityksiin. Lisäksi Nyusin ohjelmassa on perehtymistä suomalaiseen koulutusjärjestelmään Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa.