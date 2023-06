MTV: Nuoret naiset syyttävät demarivaikuttaja Tage Lindbergiä epäasiallisesta käytöksestä – käskyttävää ja ahdistavaa auttamista sekä salaisia sopimuksia

Häirintätapaukset sijoittuvat noin kymmenen vuoden aikajanalle. Tuoreimmat ovat tältä keväältä. MTV:n uutiset on haastatellut juttua varten yli kahtakymmentä SDP-toimijaa. Joukossa on entisiä ja nykyisiä nuoriso- tai opiskelijajärjestön aktiiveja. Haastatelluista suurin osa on naisia. Kaikki haastatellut eivät tunnistaneet epäasiallista käytöstä.