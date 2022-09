Muistisairausdiagnoosi voi olla sairastuneen läheiselle shokki tai helpotus

Roiton kokemuksen mukaan roolit jakautuvat samalla dynamiikalla, jolla perheen asioita on hoidettu aiemminkin. Jos sisaruksilla on hyvät välit ja he tekevät sujuvasti yhteistyötä, todennäköisesti myös sairastuneesta pidetään tasapuolisesti huolta. Jos taas joku asuu selvästi lähempänä tai on läheisempi sairastuneen kanssa, hän saattaa kantaa päävastuun.