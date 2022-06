Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä tunnistetaan edelleen turhan myöhään – lihavuuden yleistyminen on lisännyt myös oireyhtymän yleisyyttä

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä eli PCOS on hedelmällisessä iässä olevien naisten yleisin hormonaalinen häiriö, ja se on yleistynyt entisestään viimeisen kymmenen vuoden aikana. Oireyhtymä on noin 10–17 prosentilla naisista. Vaikka tietoisuus PCOS:stä on lisääntynyt, sen diagnosointi tapahtuu edelleen pääosin turhan pitkällä viiveellä, kertoo Oulun yliopiston professori ja naistentautien erikoislääkäri Terhi Piltonen.