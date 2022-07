Mursu ei ole palannut Haminaan, ei muitakaan uusia havaintoja

Mursujen lähin luonnollinen esiintymispaikka on niinkin etäinen kuin Pohjoinen jäämeri. Helsingin Sanomien haastatteleman tutkijan Rune Aaen mukaan Haminassa vieraillut yksilö on luultavasti sama, josta on viime kuukausina tehty havaintoja eri puolilta Itämerta.