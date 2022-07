Mustikasta, suomuuraimesta ja puolukasta odotetaan hyvää satoa tänä vuonna

Mustikan tämänvuotisesta sadosta on tulossa hyvä, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Sen pääsatokausi on jo alkanut Suomen etelä- ja keskiosassa. Lisäksi mustikkaa on päästy poimimaan lämpimiltä kasvupaikoilta Pohjois-Suomessa ja eteläisessä Lapissa.