Muutokset opiskelijavalintojen pisteytyksessä eivät juuri muuta sitä, ketkä valitaan opiskelemaan, kertoo uusi tutkimus

Vuonna 2020 käyttöön otettu korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus on tutkimuksen mukaan muuttanut myös ylioppilaskirjoitusten suorittamista. Valintauudistuksen jälkeen yli puolet opiskelupaikoista on täytetty ylioppilaskokeiden arvosanojen perusteella ja eri arvosanoja on painotettu pisteytysmallilla.