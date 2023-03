Myös vammaisten ja iäkkäiden hoitajiksi opiskeleville kaavaillaan rikostaustan tarkastusta

Yksi kehitystarve koskee huumausainetestausta. Tällä hetkellä oppilaitos voi edellyttää huumausainetestausta, jos syntyy epäily opiskelijan huumausaineriippuvuudesta tai tämä on päihtyneenä opetustilanteessa. Testaamisen on kuitenkin nykylain mukaan oltava välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi opiskelijan toimiessa esimerkiksi erityistä tarkkuutta vaativissa tehtävissä.Nyt ministeriössä pohditaan mahdollisuutta jatkossa evätä opiskelijan oikeus osallistua koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun enintään kuukaudeksi kerrallaan, jos tämä on määrätty huumetestiin. Pohdinnassa on myös, että opiskelija voitaisiin katsoa eronneeksi tai opiskeluoikeus voitaisiin perua, jos opiskeluoikeuden pidättämisestä olisi kulunut kuusi kuukautta ja pidättämisen peruste olisi edelleen olemassa.