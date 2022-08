Naali pesi Suomessa onnistuneesti ensimmäistä kertaa 26 vuoteen – havainnot äärimmäisen uhanalaisesta lajista ovat lisääntyneet Suomessa

– On ainutlaatuista, että Suomen pesimälajistosta vuosikymmeniksi hävinnyt laji palaa takaisin. Toisaalta on myös yllättävää, että se palaa tällaisina aikoina, kun ilmastonmuutos etenee pohjoisilla alueilla jopa nopeammin kuin on luultu. Ilmaston lämpeneminen ja sen seuraukset ovat pitkällä aikavälillä naalin suurin uhka, WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen sanoo.