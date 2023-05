Naisena esiintynyt mies metsästi alaikäisiä uhreja netissä ja valehteli etsivänsä "mallikandidaatteja" – tuomittiin yli 60 seksuaalirikoksesta

– Kyseessä on ollut sellainen seksuaaliväkivallan ja seksuaalirikoksen muoto, joka on pyritty toteuttamaan verkon kautta antamalla asiaomistajille tarkka ohjeistus, mitä tämän pitää tai pitäisi tehdä. Teko on ollut verrattavissa tilanteeseen, jossa rikoksentekijä samassa tilassa itse kuvaa vähäpukeista tai alastonta lasta antaen tälle ohjeita poseerata eri tavoin, tuomiossa kirjoitetaan.