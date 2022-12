Naisleijonien kapteeni yllättyy joka kerta kutsusta Linnan juhliin

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Jenni Hiirikoski pelaa ammatikseen Ruotsin naisten pääsarjan Luulajassa ja on pikavisiitillä kotimaassa. Syy on hyvä. Hänet on kutsuttu jälleen itsenäisyyspäiväksi Linnan juhliin, joita 35-vuotiaan Hiirikosken peliuralle on mahtunut jo monet.