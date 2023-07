Naton Stoltenberg: Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet alleviivaavat Venäjän strategista virhettä

Epämääräinen asiaan liittyvä kirjaus on annettu jo Bukarestissa vuonna 2008, minkä takia Ukraina ja osa liittokunnan itälaidasta on vaatinut sitä pidemmälle menevää kirjausta. Kirjauksen tyydyttävyys on myös yksi asia, jolla nykyisessä tilanteessa mitataan liittokunnan yhtenäisyyttä Venäjän hyökkäyssodan aikana.