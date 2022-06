Naton Stoltenberg: Putin haluaa maailmanjärjestyksen, jossa suuret sanelevat, mitä pienet tekevät

Niinistö lupasi, että Ruotsia ei jätetä

Kysyttäessä Niinistö ja Stoltenberg eivät maininneet konkreettisesta edistymisestä Turkin kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Stoltenberg toisti aiemman näkemyksensä, jonka mukaan liittolaismaa Turkin huolet otetaan vakavasti. Niinistö puolestaan toisti, ettei Suomi aio edetä jäsenhakemuksensa kanssa ilman Ruotsia.

– Kuten sanoin, Ruotsissa on todettu historiassa, että Suomen asia on meidän. Minä sanon toisinpäin: Ruotsin asia on meidän, hän sanoi.

Turkin on katsottu vastustavan enemmän Ruotsin kuin Suomen Nato-jäsenyyttä.

Stoltenbergin mukaan Ruotsin ja Suomen turvallisuus on Natolle tärkeää.

– Monet liittolaiset ovat tehneet jo selväksi, että ne sitoutuvat (maiden) turvallisuuteen. Nato on myös lisännyt läsnäoloaan alueella, Stoltenberg sanoi.