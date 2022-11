Neljä viidestä yläkouluikäisestä tytöstä on rokotettu papilloomavirusta vastaan – myös pojat saavat maksuttoman rokotteen

Rokotusten määrissä on tällä hetkellä aluekohtaisia eroja. Esimerkiksi Pohjois-Savossa vuonna 2009 syntyneistä tytöistä noin 88 prosenttia on saanut vähintään yhden HPV-rokotteen. Keski-Pohjanmaalla vastaava rokotuskattavuus on vain 70 prosenttia.