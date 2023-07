Neljän miehen äärioikeistoryhmän epäillään 3D-tulostaneen aseita ja valmistautuneen väkivaltaisiin iskuihin

Osalla epäillyistä on aiempaa rikostaustaa. 21-vuotias mies on saanut tänä vuonna Oulun käräjäoikeudessa syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Asiaa koskeva haastehakemus ei ole vielä julkinen. Ylen mukaan kyse on tapauksesta, jossa Pride-liput varastettiin Oulussa vuonna 2021, minkä jälkeen niiden polttamisesta ladattiin nettiin video. Syytettä käsitellään oikeudessa lokakuussa.