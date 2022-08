Neuvostomonumentin poisto alkoi Helsingissä aamulla – professori toivoo patsaan palaavan opastaulun kera: "Historiaa ei pidä siivota"

Patsaan siirtotyö aloitettiin varhain maanantaina aamulla. Kookas pronssiveistos, joka on jalustoineen kuusi ja puoli metriä korkea, on sijainnut Helsingin Hakaniemenrannassa runsaat 30 vuotta. Se on Moskovan kaupungin lahja ystävyyskaupungilleen Helsingille.