Niinistö antoi ylipäällikön päiväkäskyn: Viisas varautuu pahimpaankin

Presidentti Sauli Niinistö on antanut Puolustusvoimien ylipäällikön päiväkäskyn. Sen mukaan puolustusliitto Natoon liittyminen on aloittanut Suomen historiassa uuden aikakauden. Suomen merkittävin panos Naton yhteiselle pelotteelle ja puolustukselle on oman alueen puolustaminen.