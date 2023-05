Niinistö odottaa Euroopan neuvoston huippukokoukselta yksimielistä tukea Ukrainalle – aselupauksia ei odotettavissa

– On tietysti nyt sitten vuosikymmenten jälkeen melkoista, että me täällä samassa neuvostossa olemme tavallaan sodan keskellä. Mutta sitä tärkeämpää on pitää tietysti noista periaatteista kiinni, ja se tullaan täällä varmasti moneen kertaan vahvistamaan, Niinistö sanoi.