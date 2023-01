Niinistö vakuutti Ylellä, että Suomi ja Ruotsi jatkavat kohti Natoa yhdessä – "Emme ole anelemassa"

– Kyse on myös siitä, että Suomelle on hyötyä siitä, että myös Ruotsi on Naton jäsen. Meillä on hyvä olla selän takana täysi partneri. On hyvä, että puolustuksella on syvyyttä. Mutta ennen kaikkea yhteistyömme Ruotsin kanssa voisi kehittyä ihan eri tasolle heti (molempien) Nato-jäsenyyden jälkeen, presidentti sanoi.