Niinistön mukaan Ukrainan taistelut tuovat mieleen Suomen talvisodan: "Stalin ja Putin eivät osanneet tunnistaa oleellista tekijää"

– Toivoa onneksi on. Päättyneen vuoden rohkaisevin uutinen saatiin aivan joulun alla Montrealin luontokokouksesta, jossa sovittiin luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä. Vaikka tavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen, suunta on ainoa mahdollinen.