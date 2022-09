Nopea Nato-ratkaisu ja tuki Ukrainalle nähdään myönteisinä asioina, selviää tutkimuksesta – "Syytä varautua siihen, että yhteisvastuun tunne heikkenee"

Huolista ja vaikeista ajoista huolimatta iso osa suomalaisista on katsauksen perusteella tyytyväisiä elämäänsä ja luottamus tulevaisuuteen on korkea: 72 prosenttia vastaajista on elämäänsä erittäin tai melko tyytyväisiä ja 69 prosenttia suhtautuu tulevaisuuteensa erittäin tai melko myönteisesti.