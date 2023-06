Nopeasti muuntuva lintuinfluenssavirus herättää huolta – "Tiedämme, että lintuinfluenssapandemia ei ole kuvitelmaa, vaan voi pian olla totta"

Yksittäisiä tartuntoja ihmisellä saatetaan todetaOnko viruksesta sitten vaaraa ihmisille?Britannian eläin- ja kasvinterveysviraston professori Ian Brown kertoo AFP:lle, että vaikka virus näyttää tulleen voimakkaammaksi linnuissa, se on yhä sopeutumaton ihmisiin. Myös Euroopan tautikeskus on arvioinut, että tartuntariski ihmisväestölle on alhainen.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lintujen influenssavirukset tarttuvat yleensä huonosti ihmiseen. THL:n Ikosen mukaan on kuitenkin mahdollista, että yksittäisiä tartuntoja ihmisillä saatetaan todeta, jos altistuu tartunnan saaneelle linnulle.– Tällä hetkellä Euroopassa luonnonvaraisissa linnuissa todetut influenssa A/H5 -virukset eivät ole muuntuneet ihmisiin herkemmin tarttuviksi. Euroopassa yksittäisiä tartuntoja on todettu ihmisillä, mutta heillä taudinkuva on ollut joko oireeton tai lieväoireinen, Ikonen kertoo.WHO:n tutkija Webby etsii parhaillaan näyttöä viruksen muuntumisesta. Hänen mukaansa lintuvirukset sitoutuvat yleensä eri reseptoreihin isäntäsoluissa kuin ihmisen virukset.– Tarvitaan vain kaksi tai kolme pientä muutosta yhdessä virusproteiinissa, jotta se sopeutuisi paremmin ihmisiin, hän kertoo AFP:lle.Siipikarjan rokottaminen jakaa mielipiteitä