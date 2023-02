Norppia siirretään Saimaalla ensimmäistä kertaa yli 30 vuoteen – tavoitteena ylläpitää perinnöllistä monimuotoisuutta

Tutkimusten mukaan saimaannorpan geneettinen monimuotoisuus on erittäin niukkaa. Nykyinen norppakanta periytyy 1980-luvulta, jolloin saimaannorppia oli vain noin sata yksilöä. Tätä nykyä kanta on noin 440 norppaa, mistä on kiittäminen pitkälti suojelutoimintaa.