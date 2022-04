Nuorten kokema lähisuhdeväkivalta ja seksuaalinen häirintä lisääntyneet koronapandemiassa, kertoo THL:n selvitys

– Nuorten kohdalla on oleellista pyrkiä tunnistamaan psyykkisen oireilun juurisyyt. Jos ne liittyvät esimerkiksi opiskeluvaikeuksiin, on syytä panostaa juuri tätä ongelmaa korjaaviin toimiin. Oppimisen tukitoimilla on keskeinen merkitys lasten ja nuorten psyykkiselle hyvinvoinnille, toteaa tiedotteessa THL:n ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä.