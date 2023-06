Nyt tiivistyy tämä homma ja maali häämöttää, arvioi hallitusneuvotteluja vetävä Orpo

– Olemme yhdessä asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet, koska mielestäni Suomi tarvitsee sitä, että meillä on enemmän ihmisiä töissä työikäisistä ja työkykyisistä ihmisistä. Se on yksi keskeinen elementti, millä me nähdään, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan kestävällä tavalla.