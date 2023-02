Ohisalo vaatii metsien hakkuiden vähentämistä – "Hakkuut eivät ole kestävällä tasolla"

– Tutkijoiden näkemys on se, että hakkuut eivät ole kestävällä tasolla. Hiilinielujen romahduksen taustalla on nimenomaan se, että on hakattu liikaa ja liian nuorta puustoa. Ja lisäksi on vielä harvennushakattu liian rankalla kädellä, Ohisalo sanoo.