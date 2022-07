Oikeusasiamieheltä huomautus Poliisihallitukselle, ohjaava kirje voinut vaarantaa hoitoa tarvitsevien ja sivullisten turvallisuuden

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut Poliisihallitukselle huomautuksen osin lainvastaisesta ja osin virheellisestä ohjaavasta kirjeestä. Ohjaava kirje koskee mielenterveyslain mukaista poliisin virka-apua tilanteissa, joissa ihminen on lähetetty tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen arviointiin. Kirjeessä on katsottu, ettei poliisi voi puuttua ihmisen vapauteen ellei hänestä ole tehty tarkkailulähetettä.