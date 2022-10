Oikeuskansleri Pöystiltä kannanotto Marinin Slush-osallistumiseen liittyen: ministereiden arvioitava toimintaansa tällaisissa tilanteissa ensisijaisesti itse

Oikeuskansleri Pöysti jätti pääministerille tapaamisessa kannanoton. Siinä muun muassa todetaan, että virkatoimien tasapuolisuuden ja puolueettomuuden vuoksi on syytä välttää tilannetta, jossa ministeri toimisi erityisesti jonkun tietyn yrityksen etujen ajajana. Ministerin puolisoiden osalta on todettu, että puolison omistuksen tai työsuhteen vaikutus esteellisyyteen on arvioitava jokaisessa tilanteessa erikseen.