Öljyn matala hinta iskee nyt Venäjän sotakassaan – Brysselissä pitäisi pian sopia kattohinnasta Venäjän öljytuotteille

Venäläiselle raakaöljylle on jo tällä hetkellä voimassa 60 dollarin hintakatto, mutta tasoa on tarkoitus tarkastella myöhemmin uudestaan. Tällä viikolla Brysselissä on neuvoteltu siitä, millainen kattohinta Euroopan unionin jäsenmaissa oltaisi valmiita hyväksymään raakaöljyä korkeamman jalostusarvon öljytuotteille.