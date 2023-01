"Onko 450 prosentin hinnankorotukselle mitään perusteita?" – Energiavirasto ottaa pian kantaa saamiinsa lukuisiin kanteluihin sähkön hinnoittelusta

Mikä on kohtuullinen hinta? Sekä Energiavirastoon että Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tulleissa valituksissa keskeisenä teemana on toimitusvelvollisuustuotteen hinnan kohtuullisuus."Jos minkä vaan muun ihmiselle välttämättömän tuotteen tai palvelun hinta kolminkertaistettaisiin vain kuukauden varoitusajalla, sitä ei hyväksyttäisi millään muotoa tai pidettäisi edes mahdollisena", eräässä KKV:lle lähetetyssä valituksessa https://sanotaan.Energiavirasto on pian ottamassa kantaa siihen, mikä on sähkömarkkinalaissa mainittu kohtuullinen hinta.– Annamme päätökset siitä, mitä kohtuullinen hinta käytännössä merkitsee olosuhteissa, joissa sähkön hintaan kohdistuu merkittäviä nousupaineita, Piilikangas https://sanoo.Toinen tutkintapyyntöihin liittyvä asia on hänen mukaansa se, voiko pörssisidonnainen sähkö olla ainoa toimitusvelvollinen sähkötuote.– Lisäksi Energiavirastoon on saapunut kysymyksiä siitä, millä tavoin näiden tietojen pitää olla julkisia sähkömarkkinalain perusteella. On haluttu selvennystä, mitä julkinen tässä yhteydessä käytännössä https://merkitsee.Johtava asiantuntija Jukka Kaakkola KKV:stä sanoo, että myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston kannalta Energiaviraston ratkaisut asiassa "tulevat ehdottomasti tarpeeseen".– Suomessa on tulkinnanvaraisuutta siitä, millaista toimitusvelvollisuustuotetta sähkön vähittäismyyjien pitää kuluttajille tarjota. On hyvä, että Energiavirasto lyö sen nyt sitten lopullisesti https://lukkoon.Laaja päätösvalta myyjällä