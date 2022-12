Opintojensa kanssa kamppailevat opiskelijat saavat "mitä kuuluu" -soittoja yliopistoilta – opiskelijat ovat palanneet kampuksille, mutta osa vaatii etäopiskelun jatkumista

Suomen yliopistojen rehtorineuvoston vararehtorikokouksen puheenjohtaja Marja-Leena Laakso kertoo, että opiskelijoihin on otettu yhteyttä, jos kurssi on jäänyt kesken, opiskelija ei ole palauttanut oppimistehtäviä tai jos opinnäytetyöt eivät ole edenneet. Yhteydenottoja on tehty sähköpostitse, soittaen ja tekstiviestein.