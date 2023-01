Opioidien ongelmakäytön yleistyminen jatkuu Suomessa

– Ilmapiiri on muuttunut huumausainemyönteisemmäksi. Kaikkia huumausaineita kokeillaan aiempaa enemmän, ja osa "viihdekäyttäjistä" päätyy lopulta opioidiriippuvaisiksi. Myös tarjonta on lisääntynyt. Suomessa on huumausaineita saatavilla Hangosta Utsjoelle, ja nettikaupan vuoksi huumeiden hankkiminen on kohtalaisen helppoa.