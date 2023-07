Oppositio vaatii eduskuntaa koolle – IS: Eduskunnan puhemies Halla-aho harkitsee istuntotauon keskeyttämistä

– Mainehaitta maailmalla on jo massiivinen, ja sillä on varmasti tuntuva hintalappu. Vielä sitäkin vakavampaa on kasvava tunne siitä, ettei tämä hallitus halua edistää kaikille turvallista ja yhdenvertaista Suomea tai tarttua syrjintään ja rasismiin, kun mukana on niiden lietsomisella poliittista uraansa rakentaneita toimijoita, Harjanne sanoo tiedotteessa.