Osa korkeakouluihin hakeneista hyväksyttiin virheellisesti opiskelemaan teknisen vian takia

Osa korkeakouluihin hakeneista on hyväksytty virheellisesti opiskelemaan. Syynä on Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-palvelussa ilmennyt valtakunnallinen vika, joka on koskenut kaikkia korkeakouluja. Asiasta uutisoi aiemmin Turun Sanomat.