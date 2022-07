Ötökkäkammo voi häiritä lomanviettoa, mutta hyönteisiä ja hämähäkkejä kannattaa katsoa myös ihailevin silmin monesta syystä

Hämähäkkejä kammoavien on hyvä muistaa, että ne ovat keskeinen osa luonnon ekosysteemiä. Hämähäkeistä on myös suoraa hyötyä ihmisille. Karjalaisen mukaan esimerkiksi eräs hyppyhämähäkkilaji on erikoistunut syömään malariaa levittäviä hyttysiä. Vastaavasti huoneen nurkassa viihtyvä hämähäkki pyydystää kärpäsiä, sokeritoukkia ja hyttysiä.