Pääministeri antaa ilmoituksen energiapolitiikasta – oppositio vaatinut selvitystä Uniper-sotkun vaikutuksista energiakriisiin

Opposition riveistä on vaadittu selvennystä muun muassa energiayhtiö Fortumin tilanteesta ja sähkömarkkinoiden kriisiytymisestä. Oppositio on esimerkiksi moittinut valtion omistajaohjauksen epäonnistuneen Fortumin saksalaista tytäryhtiötä Uniperia koskevassa järjestelyssä. Puolueista on kytketty järjestely osaksi nykyistä energiakriisiä ja haluttu tietää, mitä Suomi asiassa kesällä teki.