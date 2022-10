Marin kommentoi Bidenin puheita diplomaattisesta ulospääsytiestä Ukrainassa – "Tie ulos sodasta on, että Venäjä lähtee ulos Ukrainasta"

– Meidän reaktiommehan pitäisi olla täysin päinvastainen. Eli se, että me lisäämme tukeamme Ukrainalle. Me teemme voimakkaampia pakotteita. Me annamme enemmän ja painavampaa aseistusta Ukrainaan, humanitaarista apua ja rahallista tukea. Kaikin keinoin varmistamme, että Ukraina voittaa sodan.