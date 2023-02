Pääministeri Marin tapaa ruotsalaiskollegansa Kristerssonin Tukholmassa, keskusteluissa esillä muun muassa turvallisuuspoliittinen tilanne

Keskiviikkona Cavusoglu sanoi, ettei Turkki ainakaan tässä vaiheessa ole erottamassa toisistaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointeja. Sen sijaan hänen mukaansa prosessien mahdollinen erkaantuminen toisistaan on kyseisten maiden ja "erityisesti Naton" käsissä. Samalla Cavusoglu toisti Turkin aiemman kannan, jonka mukaan maalla on vähemmän ongelmia Suomen kanssa, vaikka hänen mukaansa myös Suomessa on Fethullah Gülenin ja kurdien PKK:n kannattajia.