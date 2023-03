Pääministeri Marin vieraili sairaalassa Kiovassa ja tapasi sotilaita, vakuuttaa Suomen avun jatkuvan

Suomelta Ukrainalle miljoonien eurojen tukipakettiSuomi ilmoitti aiemmin tänään antavansa Ukrainalle yhteensä 29 miljoonan euron edestä humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötukea. Summasta humanitaarista apua on 15 miljoonaa ja kehitysyhteistyötukea 14 miljoonaa euroa. Apu kohdistuu opetukseen sekä ympäristön ja säteilyturvallisuuden välittömiin ja pidempiaikaisiin https://tarpeisiin.Apupaketti on osa Suomen hallituksen viime vuonna Ukrainan tukemiseen myöntämää 70 miljoonan euron lisärahoitusta. Lisäksi Ukrainan tukemiseen kehitysyhteistyön kautta on varattu tänä vuonna 37 miljoonaa euroa. Ukraina on tämän myötä Suomen suurin kehitysyhteistyön kumppanimaa.– Emme saa turtua sotaan. Kriisin keskellä ihmisten on saatava ruokaa, suojaa sekä lääkkeitä ja lasten on päästävä kouluun. Samaan aikaan meidän on tuettava Ukrainaa niin, että se pystyy myös toipumaan sodasta, sanoo tiedotteessa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd).Edellinen Ukrainan-vierailu viime toukokuussa