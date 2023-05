Pääministeri Sanna Marin vihitään New Yorkin yliopiston kunniatohtoriksi

Tilaisuus alkaa kello 18 Suomen aikaa. Se pidetään New Yorkissa Bronxin kaupunginosassa sijaitsevalla perinteikkäällä Yankee-stadionilla. Kyseessä on alkujaan vuonna 1923 rakennettu baseball-stadion, joka avattiin vuonna 2009 täysin uusittuna. Stadionin pääkäyttäjiä ovat baseball joukkue New York Yankees ja jalkapallojoukkue New York City FC.