Pääsiäisen menoliikenne vilkastuu yhden jälkeen iltapäivällä, jatkuu vielä pitkäperjantaina

– Liikennettä on pääsiäisenä huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi hiihtolomien aikaan, jotka porrastuvat useammalle viikolle. Jos olet lähdössä lomanviettoon, on hyvä varautua siihen, että liikenne on paikoitellen jonoutunutta ja nopeudet laskevat liikenteen vilkkaimpien tuntien aikana, muistuttaa Fintrafficin tieliikennekeskuksesta liikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki tiedotteessa.