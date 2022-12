Pahoinpitelyistä epäiltyjen järjestyksenvalvojien työsuhteet on päätetty, kertoo Avarn Security

– Olemme pahoillamme, että joukkoomme on päässyt henkilöitä, joita poliisin tutkinnan perusteella on syytä epäillä vakavista rikoksista. Tuomitsemme kaiken epäammattimaisen käytöksen, ja laittomuuksille meillä on selkeä nollatoleranssi, Avarn Securityn tiedotteessa sanotaan.