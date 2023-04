Päihdepsykoosit ovat yleistyneet – taustalla kannabiksen käyttö

– Harhaluulot voivat ilmetä esimerkiksi niin, että potilas kokee toisten ihmisten tarkkailevan tai jopa vainoavan häntä. Aistiharhat ovat tavallisimmin ääniharhoja, eli potilas kuulee epämääräistä ääntä tai jopa puhetta, jota muut eivät kuule. Psykoosi on kaiken kaikkiaan hämmentävä olotila, jossa potilaan on vaikea päätellä, mikä on totta ja mikä ei.