Päivystysten ruuhkat ovat helpottaneet joulun alla – sairaanhoitopiireissä arvellaan syyksi mediahuomiota

– Se näkyy aina päivystyksessä, kun muita palveluita on kiinni. Päivystys on silloin ainut paikka, missä on mahdollista päästä terveydenhuollon ammattilaisen pakeille, sanoo päivystysosasto Akuutin ensihoidon ja päivystyksen johtaja Sirpa Rantanen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta (Tyks).