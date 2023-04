Pakkassään paluu jäädytti lintujen kevätmuuton, mutta huoleen ei ole syytä: "Ne tulevat sieltä sitten ryminällä"

Södersvedin mukaan esimerkiksi kiuruja ja töyhtöhyyppiä on silti edelleen paikoin runsaasti Etelä- ja Lounais-Suomessa. Myös tuhatmäärin hanhia ja joutsenia on jäänyt aloilleen odottamaan kevään paluuta, Birdlife kertoo. Aiemmin pieninä joukkoina on saapunut muun muassa västäräkkejä, punarintoja ja rautiaisia.